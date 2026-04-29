In riferimento alla recente partita tra Inter e Roma, si discute molto di un episodio specifico che riguarda un fallo da rigore non assegnato. La decisione del Var, guidato dall’arbitro Di Bello, è stata influenzata da alcuni fattori che hanno portato a un’interpretazione diversa rispetto ad altre situazioni analizzate. Nonostante non sia tra le cinque partite sotto inchiesta, l’attenzione si concentra su questo episodio e le sue conseguenze nel corso della gara.

Ufficialmente non fa parte delle cinque partite che attualmente sono nel mirino della Procura di Milano e che sono diventati capi d'accusa con l'ipotesi di reato "concorso in frode sportiva", ma gli inquirenti vogliono capire bene cosa è successo anche in Inter-Roma 0-1 di un anno fa, per la precisione del 27 aprile 2025. In particolare c'è un episodio che ha fatto molto discutere in quei giorni ovvero il contatto a due minuti dalla fine in area giallorossa tra Ndicka e il nerazzurro Bisseck. L'audio incriminato (con al centro il dialogo tra l'arbitro in campo, il Var e l'Avar) è stato fatto sentire a Open Var solo qualche settimana dopo e questo ha creato ulteriori dubbi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non è tra le 5 partite sotto indagine, eppure si parla tanto di quell'Inter-Roma: ecco perché

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