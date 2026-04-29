Non ci coprono d' oro | la rettrice Brambilla svela quanto incassa davvero la Statale dal Fuorisalone
La rettrice dell'università milanese ha chiarito che i fondi provenienti dal Fuorisalone non sono così elevati come si pensa, smentendo l'idea di un grande guadagno. Lo ha affermato durante una riunione a Palazzo Marino dedicata agli studentati, commentando anche le critiche di alcuni gruppi studenteschi, che avevano accusato l'ateneo di aver ceduto la sede di via Festa del.
“Sfatiamo l'idea che col Fuorisalone la Statale sia coperta di soldi”. Lo ha detto Marina Brambilla, rettrice dell'ateneo milanese, durante una commissione a Palazzo Marino sugli studentati, dicendosi dispiaciuta dell'accusa di alcuni gruppi studenteschi di “vendere” la sede di via Festa del.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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