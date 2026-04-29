Non ci coprono d' oro | la rettrice Brambilla svela quanto incassa davvero la Statale dal Fuorisalone

La rettrice dell'università milanese ha chiarito che i fondi provenienti dal Fuorisalone non sono così elevati come si pensa, smentendo l'idea di un grande guadagno. Lo ha affermato durante una riunione a Palazzo Marino dedicata agli studentati, commentando anche le critiche di alcuni gruppi studenteschi, che avevano accusato l'ateneo di aver ceduto la sede di via Festa del.