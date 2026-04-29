Nocera Inferiore presentato il Bando Borse di Studio ‘Gianni Petti 2026’

Oggi a Nocera Inferiore si è tenuta una cerimonia nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Nicola Sensale” per ricordare Gianni Petti. L’evento è stato promosso dall’Associazione “I Compagni del Capitano”. Contestualmente, è stato presentato il Bando Borse di Studio ‘Gianni Petti 2026’, volto a supportare gli studenti meritevoli. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti dell’associazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta oggi, mercoledì 29 aprile 2026, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore, la cerimonia in memoria di Gianni Petti, organizzata dall’Associazione “I Compagni del Capitano”. Un momento partecipato e sentito, che ha coinvolto gli studenti delle classi quinte dell’istituto che proprio Gianni aveva frequentato durante il suo percorso scolastico. Per l’Associazione erano presenti il Presidente Guido Polini e la socia Clara Cesareo, insieme alla famiglia di Gianni. Al centro della cerimonia non solo il ricordo umano e civile di Giovanni Petti, per tutti “Il Capitano”, ma anche un’iniziativa concreta rivolta ai giovani: la presentazione del bando per l’assegnazione di due borse di studio da 2.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Inferiore, presentato il Bando Borse di Studio ‘Gianni Petti 2026’ Notizie correlate Anno scolastico 2025/2026: pubblicato il bando per le borse di studio "IoStudio"Oltre 27mila borse di studio per favorire l’accesso a libri di testo, mobilità e servizi culturali:è stato pubblicato l’Avviso per l'erogazione delle... "In memoria di Franco Marra", aperto il bando 2026 per 4 borse di studio: come partecipareLa seconda edizione dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Lucianum, nel ricordo del magistrato reggino, è riservatà agli studenti delle scuole... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nocera Inferiore, emergenza abiti usati e cassonetti pieni; Fusione tra le due Nocera, la maggioranza: Non è nel programma dell'amministrazione D'Acunzi; NOCERA INFERIORE SI PREPARA A FESTEGGIARE IN PIAZZA LA RICORRENZA DEL 25 APRILE; Nocera Superiore, la maggioranza frena sulla fusione ipotesi priva di fondamento. Nocera Inferiore, non si ferma all’alt dei Carabinieri: arrestato con cocainaStampa Il 25 aprile a Nocera Inferiore, i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un giovane, identificato con le iniziali D.C., con l’accusa di detenzione ... salernonotizie.it Nocera Inferiore. Protocollo d’intesa tra Comune e Polizia di Stato per il controllo del territorio (video)A Nocera Inferiore l’Amministrazione Comunale ha firmato un protocollo d’intesa per il collegamento del sistema di videosorveglianza della centrale operativa della Polizia Locale con il Commissariato ... agro24.it Colpo fallito nella notte a Nocera Inferiore, dove una banda ha tentato di assaltare la filiale della Banca Sella in via Roma, nel cuore della città. - facebook.com facebook