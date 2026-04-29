Dopo vent'anni dal suo debutto, l’attore che interpreta Mimmo nella serie televisiva I Cesaroni è tornato sul set per riprendere il suo ruolo. Oltre alla recitazione, Federico Russo svolge anche altri lavori nella sua vita. Recentemente, ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso professionale e sulle esperienze maturate nel corso degli anni. La serie televisiva, andata in onda per diversi anni, ha rappresentato una parte importante della sua carriera.

A vent’anni dal primo ciak, Federico Russo è tornato a interpretare il ruolo di Mimmo nella serie Tv I Cesaroni. Il più piccolo della famiglia è diventato grande e non è più la voce narrante della storia, ma di certo non è cambiato il rapporto con il set e l’amore per la serie che ha reso il suo volto familiare al grande pubblico. “I Cesaroni – Il ritorno”: Claudio Amendola svela le novità (e i problemi) della “Bottiglieria” X Leggi anche › L’attesa è finita: stasera su Canale 5 tornano “I Cesaroni”. Le anticipazioni della prima puntata Federico Russo de I Cesaroni: «Tanti attori fanno lavori normali tra un progetto e l’altro». Nonostante la notorietà, quello dell’attore resta un mestiere precario, è per questo che per Russo non è l’unico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - No solo recitazione: nella vita di Federico Russo de I Cesaroni ci sono anche altri lavori. Ecco cosa ha detto l'attore che interpreta Mimmo

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Federico Russo guarda al successo de I Cesaroni con grande equilibrio e senza rimpianti. Nonostante la popolarità arrivata in giovanissima età, l’attore assicura di aver vissuto un’adolescenza serena e assolutamente ordinaria. Ospite della terza edizione del - facebook.com facebook

Federico Russo de #ICesaroni a #Verissimo: “Vorrei diventare papà, lo sogno tantissimo…” x.com