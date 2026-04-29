Un esponente politico invita a non drammatizzare dopo il risultato del referendum, sottolineando che il mondo non è finito e che bisogna riprendersi. In un clima di tensione, afferma che bisogna smettere di scuotere la testa e affrontare i problemi quotidiani senza lasciarsi sopraffare. Le parole si rivolgono a chi si sente scoraggiato, sottolineando l'importanza di mantenere la calma e proseguire con determinazione.

Smettiamola di scuotere la testa. Non è crollato il mondo al referendum, ogni giorno porta sempre i suoi guai, ma ora dobbiamo riprenderci. Noi elettori, voi governo. Non è affatto detto che debba esserci spazio per la rassegnazione alla vittoria altrui, ma per carità. Non ci piace - nemmeno nella nostra combattiva redazione - che si pensi alla prospettiva di elezioni politiche nel 2027 già segnate dal segno meno. Tornate a fare l'agenda politica, presidente Meloni: hai carisma senza pari e ancora tanto affetto dagli italiani. Semmai ci vuole uno stop agli schizzinosi e se serve si ricostruisce tutto, Vannacci compreso. Arruolare Calenda e non il generale sarebbe difficilmente comprensibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - No, non è un destino la sinistra al governo. Storace: "Ripijamose"

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