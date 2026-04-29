No non è un destino la sinistra al governo Storace | Ripijamose

Da iltempo.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esponente politico invita a non drammatizzare dopo il risultato del referendum, sottolineando che il mondo non è finito e che bisogna riprendersi. In un clima di tensione, afferma che bisogna smettere di scuotere la testa e affrontare i problemi quotidiani senza lasciarsi sopraffare. Le parole si rivolgono a chi si sente scoraggiato, sottolineando l'importanza di mantenere la calma e proseguire con determinazione.

Smettiamola di scuotere la testa. Non è crollato il mondo al referendum, ogni giorno porta sempre i suoi guai, ma ora dobbiamo riprenderci. Noi elettori, voi governo. Non è affatto detto che debba esserci spazio per la rassegnazione alla vittoria altrui, ma per carità. Non ci piace - nemmeno nella nostra combattiva redazione - che si pensi alla prospettiva di elezioni politiche nel 2027 già segnate dal segno meno. Tornate a fare l'agenda politica, presidente Meloni: hai carisma senza pari e ancora tanto affetto dagli italiani. Semmai ci vuole uno stop agli schizzinosi e se serve si ricostruisce tutto, Vannacci compreso. Arruolare Calenda e non il generale sarebbe difficilmente comprensibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

no non 232 un destino la sinistra al governo storace ripijamose
© Iltempo.it - No, non è un destino la sinistra al governo. Storace: "Ripijamose"

Notizie correlate

Storace e l'autogol dei pro-No: volevano dividere il Paese, hanno spaccato la sinistraVolevano dividere il Paese, alla fine un cortocircuito di dimensioni enormi sta invece spaccando la sinistra.

Leggi anche: La Salis è lo sponsor migliore per il Sì. Storace travolge la sinistra

Panoramica sull’argomento

Storace stronca Vannacci: Traditore? No, disertore: l’ho votato, è stato cinico. E sul fascismo è una macchiettaRoma – Io non nascondo mai quello che penso. L’ho votato e l’ho fatto votare. Ma di Roberto Vannacci ora penso tutto il male possibile. Effettivamente Francesco Storace, esponente storico della ... quotidiano.net

Rai, la sparata di Lerner su Chiocci è un boomerang. Storace: Gli rinfresco la memoria...Botta e risposta tra Gad Lerner e Francesco Storace dopo le indiscrezioni sul direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, per il quale si parla di un possible ruolo di portavoce della premier Giorgia ... iltempo.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.