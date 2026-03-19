Storace ha accusato i gruppi pro-No di aver cercato di dividere il Paese, ma invece un errore di proporzioni significative sta causando una frattura all’interno della sinistra. La strategia di alcuni sostenitori ha portato a conseguenze inattese, contribuendo a creare una spaccatura più profonda tra le diverse fazioni di quella parte politica. La situazione mostra come le intenzioni originarie siano state travolte dai risultati effettivi.

Volevano dividere il Paese, alla fine un cortocircuito di dimensioni enormi sta invece spaccando la sinistra. Maledetto referendum, diranno alla fine. Perché ogni giorno pezzi che tradizionalmente stanno di là si posizionano di qua, a favore del si' alla consultazione sulla giustizia. Non è un cambio di casacca politica; più semplicemente la rivendicazione coerente di tesi che erano cavallo di battaglia di una sinistra garantista e che il No trascina nella bufera giustizialista. E i nomi fanno opinione, gli ultimi della serie si chiamano Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, e David Parenzo, conduttore a La7. Vanno aggiornati i sondaggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Storace e l'autogol dei pro-No: volevano dividere il Paese, hanno spaccato la sinistra

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