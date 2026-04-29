Niente più favole Il Diavolo Veste Prada 2 guarda in faccia la realtà

Da ildifforme.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una triste verità, una realtà che non tutti sono pronti ad affrontare.Il Diavolo Veste Prada 2più che un film è una presa di coscienza, la consapevolezza di quella ciclicità della vita, fatta di alti e bassi, benessere e lusso, sogno e attualità. Se vent’anni fa la primissima pellicola aveva fatto fantasticare migliaia e migliaia di ragazze, dalle gen z alle millennials e talvolta persino le boomer, oggi il sequel ci mette davanti una spiacevole verità:il mondo è cambiato. Più passano gli anni e più diventa difficile direbbero molti: la tecnologia fa passi da gigante e l’uomo rimane lì in quell’angolo che deve trovare il modo per stargli appresso ma non sempre ci riesce.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Anteprima Italiana

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