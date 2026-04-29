La Juventus ha deciso di non esercitare il riscatto automatico per Nico Gonzalez, l'attaccante spagnolo passato in prestito. La squadra di Simeone, a cui il giocatore è legato, non ha ancora confermato l'intenzione di proseguire con il trasferimento. La società torinese ora valuta le prossime mosse, mentre si aprono nuovi possibili scenari per il futuro del giocatore.

Torino già al lavoro per il 202627: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Mercato Juve, fari puntati su Jackson: il club segue l’attaccante con continuità mentre il suo futuro resta tutto da scrivere Lukaku torna a parlare sui social: «Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo» Como, parla Ludi: «Noi stiamo investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra. Sugli italiani.» Matic si racconta: «Grosso è già pronto per qualcosa in più: ha aiutato molto la crescita dei giovani. Futuro? Vediamo, a fine della stagione parleremo» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nico Gonzalez Juventus, niente riscatto automatico degli spagnoli: i bianconeri attendono e si aprono nuovi scenari

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Juventus, 32 milioni in fumo per Nico Gonzalez: l’ultimo infortunio cambia tutto, la decisione dell’Atletico MadridLa Juventus perde un possibile incasso da 32 milioni per Nico Gonzalez: nuovo infortunio e futuro incerto tra Atletico Madrid e scenari di mercato estivi. sport.virgilio.it

La #Juventus valuta Nico #Gonzalez circa 30M€, mentre l’#AtleticoMadrid punta a chiudere tra i 22 e i 25M€. #Nico vorrebbe restare ai #Colchoneros, ma la stima di #Spalletti potrebbe influenzarne il futuro. Matteo Moretto [YouTube] - facebook.com facebook

Infortunio per Nico Gonzalez con l'Atletico Madrid: salta l'obbligo di riscatto dalla Juventus x.com