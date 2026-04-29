Neymar Suarez e gli altri Condannati a 80 anni di carcere i capi dello spaccio al Quarticciolo

Il tribunale di Roma ha condannato otto persone a una pena complessiva di ottanta anni di carcere. La sentenza riguarda un gruppo criminale coinvolto nel traffico di droga nella zona del Quarticciolo, alla periferia della città. Le accuse riguardano attività di spaccio di sostanze stupefacenti, con un procedimento giudiziario che si è concluso con queste condanne. La vicenda riguarda direttamente l’operato di alcune figure note nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, senza nomi specifici.

Ottant’anni di carcere complessivi per otto persone. È questo il verdetto emesso dal tribunale di Roma nei confronti di un gruppo criminale impegnato nel narcotraffico, radicato nella periferia est della Capitale. La sentenza chiude il primo grado del processo nato dall'operazione che, nel luglio.🔗 Leggi su Romatoday.it

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