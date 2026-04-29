Netflix ha comunicato di non voler procedere con rimborsi ai propri utenti, secondo quanto affermato dall’associazione dei consumatori. La stessa associazione ha dichiarato che l’unico modo per i clienti di ottenere un rimborso è attraverso una class action legale. L'azienda, infatti, avrebbe mantenuto la stessa posizione riguardo alla questione, senza prevedere cambiamenti o accordi individuali. La notizia è stata pubblicata da una testata online.

Secondo l’associazione consumatori l’unico modo per gli utenti di ottenere il rimborso dalla piattaforma streaming è tramite una class action, dato che Netflix non avrebbe cambiato posizione Prosegue il polverone che si è alzato intorno alla piattaforma streaming Netflix per ipresunti rincari illeciti sugli abbonamenti. La nota piattaforma aveva già dichiarato che avrebbe fatto ricorso scagliandosi contro la decisione del Tribunale di Roma e, infatti,non avrebbe ancora rimborsato gli utenti che hanno diritto a tale misura. IlMovimento di Consumatori, che aveva in precedenza mosso l’azione promossa dal Tribunale, ha così deciso di lavorare su unaclass action, ovvero uno strumento legale utilizzato da più soggetti che hanno subito lo stesso danno che permette di avanzare un’azione giudiziaria unica.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Netflix non ha intenzione di rimborsare: class action dei consumatori

Netflix, aumenti illegittimi: rimborsi in arrivo Cosa sapere

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