Selvaggia Lucarelli ha denunciato pubblicamente un giornalista, presentando prove che sostengono un’accusa grave. La vicenda riguarda il nuovo libro dell’autore, recentemente pubblicato, che si trova ora al centro di una polemica intensa. La notizia si diffonde rapidamente, coinvolgendo diversi attori del mondo editoriale e giornalistico. La discussione si concentra sulle accuse e sulla documentazione presentata dalla giornalista, senza ulteriori analisi o commenti.

Quando Selvaggia Lucarelli accende i riflettori su una vicenda, difficilmente passa inosservata. Questa volta al centro della bufera finisce il nuovo libro del giornalista Simone Alliva, un’opera appena uscita ma già travolta da accuse pesanti. Tra confronti, analisi e segnalazioni dettagliate, il caso sta rapidamente dividendo opinione pubblica e addetti ai lavori, sollevando interrogativi sulla reale originalità del testo e sull’utilizzo delle fonti. View this post on Instagram Le scoperte di Selvaggia Lucarelli sul libro di Simone Alliva. A sollevare il caso è stata Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha messo in evidenza sorprendenti somiglianze tra alcune parti del libro Vertigine di Simone Alliva e un’inchiesta pubblicata anni fa dal giornalista americano Michael Hobbes su HuffPost USA.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Nessuno sfugge a Selvaggia Lucarelli: ha smascherato un giornalista, accusa tremenda e prove schiaccianti, è bufera

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