Nel tepore del ballo – La recensione

Nel tepore del ballo è un film di Pupi Avati che si distingue dal suo solito genere horror, di cui è uno dei principali rappresentanti italiani degli anni ’70 e ’80. Il regista ha scelto di esplorare nuove tematiche, distanziandosi dal suo stile horror abituale. La pellicola rappresenta un cambiamento rispetto alle sue produzioni precedenti, lasciando spazio a un racconto diverso e a un tono più sobrio.

Con Nel tepore del ballo, Pupi Avati si è distaccato nuovamente dall’horror, il genere che lo ha reso celebre tra gli anni ’70 e gli anni ’80 e del quale possiamo considerarlo uno dei grandi esponenti italiani. Ciò a cui non rinuncia il maestro è però un leggero velo di inquietudine e mistero, presente in forme diverse da quelle a cui siamo abituati. Il protagonista del film è Gianni Riccio, nato e cresciuto a Jesolo. Ora Gianni è sulla cinquantina, ed è un uomo di successo, lavora in televisione e tutti lo conoscono. Ma, all’apice della carriera, appena prima di inaugurare la prima messa in onda del suo nuovo programma, la sua vita viene stravolta da uno scandalo finanziario, ed è costretto a ritornare nel suo paese natale, con tanto di obbligo di firma.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Nel tepore del ballo di Pupi Avati - recensione

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Panoramica sull’argomento

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