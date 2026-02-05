My Father’s Shadow | ci sono scene post-credits alla fine del film?

Dopo la fine del film, ci sono scene post-credits? Questa domanda sta circolando tra chi ha appena visto

Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. My Father’s Shadow è il primo film del regista nigeriano Akinola Davies Jr. e arriverà nelle sale italiane domani, 6 febbraio 2026. Il contesto in cui è ambientato (le elezioni nigeriane del ’93) è significativo e interessante anche per i tempi che stiamo vivendo: le problematiche politiche e sociali sembrano ripetersi in continuazione, la storia di uno è la storia di tutti. In questo contesto, il regista ci regala anche una storia d’amore e di famiglia, di comunità, regalandoci con vena poetica uno sprazzo di vita e di bellezza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

