Nazionale volley | obiettivi e strategie | Conferenza Milano 2026 con de Giorgi e Velasco

Nella giornata di Milano si è tenuta la conferenza di presentazione della stagione 2026 delle Nazionali italiane di pallavolo, con interventi di de Giorgi e Velasco. Durante l’evento sono stati illustrati obiettivi e strategie per la prossima stagione, coinvolgendo gli operatori del settore e i rappresentanti delle squadre nazionali. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto tra le figure chiave del volley italiano, con l’obiettivo di delineare le linee guida future.

In occasione della presentazione ufficiale della stagione delle Nazionali italiane di pallavolo 2026, andata in scena a Milano, ascoltiamo le parole dei grandi protagonisti del movimento azzurro. Interventi di: Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale maschile Julio Velasco, guida della Nazionale femminile Giuseppe Manfredi, presidente FIPAV Federica Picchi, Sottosegretaria Sport e Giovani Regione Lombardia Marco Mencarelli, tecnico delle nazionali giovanili femminili Vincenzo Fanizza, tecnico delle nazionali giovanili Focus su: obiettivi stagionali delle Nazionali italiane crescita del movimento giovanile strategie per il futuro del volley azzurro preparazione agli impegni internazionali Un momento chiave per capire presente e futuro della pallavolo italiana, tra ambizioni, talenti emergenti e grandi sfide internazionali.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nazionale volley: obiettivi e strategie | Conferenza Milano 2026 con de Giorgi e Velasco Nazionale volley: obiettivi e strategie | Conferenza Milano 2026 con de Giorgi e Velasco Notizie correlate Fefé De Giorgi detta la via: “Non dobbiamo avere l’angoscia di vincere. D’accordo con Velasco…”Ferdinando De Giorgi è intervenuto durante la presentazione delle Nazionali Italiane di volley in vista dell’estate 2026, che si aprirà tra giugno e... Italia volley: De Giorgi tra infortuni e nuovi scenari per la NazionaleIl cielo sopra la Nazionale italiana di pallavolo maschile si presenta carico di interrogativi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nazionale volley: obiettivi e strategie | Conferenza Milano 2026 con de Giorgi e Velasco; Presentate a Milano tutte le squadre nazionali; De Giorgi: Europeo? L'obiettivo è arrivare a Milano per la finale; Europei Volley, Velasco: La motivazione che ho per l'Europeo è per vincerlo e basta. Nazionale volley: obiettivi e strategie | Conferenza Milano 2026 con de Giorgi e VelascoIn occasione della presentazione ufficiale della stagione delle Nazionali italiane di pallavolo 2026, andata in scena a Milano, ascoltiamo le parole dei ... oasport.it Presentata a Milano la stagione 2026 delle Nazionali azzurre di pallavoloA Palazzo Lombardia presentata la stagione 2026 delle Nazionali azzurre di volley. Manfredi, Velasco, De Giorgi e i direttori tecnici giovanili tracciano obiettivi, prospettive e novità della nuova an ... calciomagazine.net Nazionale volley: obiettivi e strategie | Conferenza Milano 2026 con de Giorgi e Velasco - facebook.com facebook Finanza sostenibile, a Milano la Conferenza Annuale di Icma Leggi l'articolo qui: eticanews.it/finanza-sosten… #SustainableFinance #ESG #CapitalMarkets #SustainableBonds #ICMA x.com