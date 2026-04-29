Napoli il futuro tra Conte e Manna | andranno via? Gli aggiornamenti

A Napoli, la situazione tra l'allenatore e la società resta incerta. Secondo alcune fonti, Antonio Conte non avrebbe ancora deciso di lasciare il club e potrebbe restare in carica anche dopo questa stagione, indipendentemente dalle speculazioni sulla possibilità di un suo approdo in Nazionale. La decisione finale non è stata comunicata ufficialmente, mentre le voci continuano a circolare tra i media.

Antonio Conte non ha deciso di lasciare il Napoli. Secondo Sky Sport, il tecnico potrebbe restare sulla panchina azzurra anche al termine della stagione, indipendentemente dalle voci sulla Nazionale italiana. Conte al Napoli: il confronto decisivo con De Laurentiis. Il futuro del tecnico dipenderà da un colloquio cruciale con Aurelio De Laurentiis a fine stagione. Il dialogo tra allenatore e presidente sarà determinante, ma l’ipotesi dell’addio non è scontata. L’alternativa della panchina della Nazionale esiste, eppure Conte potrebbe scegliere di proseguire il progetto in azzurro. Luca Marchetti di Sky Sport esclude categoricamente che il divorzio sia imminente.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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