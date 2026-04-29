Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, si colloca tra i primi 15 giocatori a livello mondiale secondo il CIES Football Observatory. In questa stagione, il suo valore di mercato è raddoppiato rispetto alle cifre precedenti. In Italia, si posiziona al secondo posto tra i calciatori con il valore più alto, subito dopo un altro attaccante. I dati evidenziano un miglioramento significativo delle sue prestazioni e del suo valore di mercato.

Rasmus Hojlund entra nella top 15 mondiale secondo il CIES Football Observatory: l’attaccante del Napoli raddoppia il suo valore di mercato e si piazza secondo in Italia, alle spalle solo di Kenan Y?ld?z. Hojlund, una delle stelle della Serie A. Il danese ha compiuto un balzo impressionante nelle valutazioni internazionali. Il CIES, osservatorio di riferimento per le stime di mercato nel calcio mondiale, lo colloca tra i quindici migliori talenti globali per potenziale economico. Un riconoscimento che non è meramente statistico: riflette il peso crescente che Hojlund ha acquisito nel campionato italiano e le sue prospettive ai massimi livelli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Hojlund da paura in questa stagione: il dato arrivato è strepitoso!

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