Nadia Padovani moglie di Fausto Gresini | Al suo funerale feci una promessa | ho salvato 70 famiglie
Dopo la morte di suo marito, Nadia Padovani ha preso in mano le redini della Gresini Racing, affrontando una sfida personale e professionale. Ricorda di aver fatto una promessa al momento del funerale e di aver mantenuto la sua parola, salvando il impiego di settanta famiglie. La sua storia si intreccia con quella di un team di corse che ha continuato a operare nonostante le difficoltà.
Nadia Padovani racconta la sua sfida alla guida della Gresini Racing dopo la morte di suo marito Fausto: "Ho tenuto duro per non lasciare a casa 70 famiglie".🔗 Leggi su Fanpage.it
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