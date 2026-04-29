Nadia Padovani moglie di Fausto Gresini | Al suo funerale feci una promessa | ho salvato 70 famiglie

Dopo la morte di suo marito, Nadia Padovani ha preso in mano le redini della Gresini Racing, affrontando una sfida personale e professionale. Ricorda di aver fatto una promessa al momento del funerale e di aver mantenuto la sua parola, salvando il impiego di settanta famiglie. La sua storia si intreccia con quella di un team di corse che ha continuato a operare nonostante le difficoltà.