MyO SpA crescita record | trainano Pnrr e digitalizzazione dei Comuni Oltre 14 milioni di ordinato

A marzo, MyO SpA ha registrato un risultato storico con oltre 14 milioni di euro di ordini, segnando un incremento significativo rispetto ai mesi precedenti. L'azienda ha beneficiato del supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e delle iniziative di digitalizzazione dei Comuni. Questo risultato evidenzia una crescita consistente rispetto ai periodi passati e sottolinea il ruolo della società nel settore delle tecnologie e dei servizi digitali.

Mese di marzo da record per MyO SpA, che raggiunge la quota di 14 milioni e 300 mila euro di ordinato. La cifra, che rappresenta il risultato più alto dal 2013, vede una crescita del 42% rispetto allo stesso periodo del 2025. “Abbiamo colto le opportunità offerte dal mercato - sottolinea il.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Airbus vola: utile netto record a 5,2 mld €, boom di ordini aerei e difesa trainano la crescita nel 2025.Il colosso europeo Airbus ha annunciato un utile netto record nel 2025, in aumento del 23% rispetto all'anno precedente. Pasqua 2026 in Lombardia, i turisti trainano l’economia: consumi per oltre 252 milioni di euroMilano – Il lungo weekend di Pasqua porta con sé un significativo movimento turistico e un aumento dei consumi in Lombardia, in particolare nell’area...