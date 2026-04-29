Mussolini esplode dopo lo scontro con Elia | vuole lasciare la Casa

Alessandra Mussolini ha annunciato la possibilità di abbandonare il programma Grande Fratello Vip a causa di un confronto acceso con Antonella Elia. La discussione tra le due concorrenti ha portato Mussolini a esprimere l’intenzione di lasciare la casa. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, dopo che la deputata ha manifestato chiaramente il desiderio di uscire dal reality show.

?? Cosa sapere Alessandra Mussolini minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip dopo lo scontro con Antonella Elia. La decisione segue il litigio notturno tra i nove concorrenti rimasti nella Casa. Dopo uno scontro verbale durato tutta la notte, Alessandra Mussolini ha comunicato la propria intenzione di abbandonare il Grande Fratello Vip, minacciando di lasciare la Casa dopo aver riposato. Il clima all'interno del reality è precipitato drasticamente nelle ore notturne di questo mercoledì 29 apri .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussolini esplode dopo lo scontro con Elia: vuole lasciare la Casa Notizie correlate GF Vip, scontro tra Mussolini ed Elia: esplode il caos in cucinaIl clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è radicalmente trasformato nella serata del 15 aprile, quando un dissidio nato in cucina... Grande Fratello Vip, Adriana Volpe vuole lasciare la Casa: crisi nella notte, Antonella Elia la consolaNotte fonda nella casa del Grande Fratello Vip: quando si spengono le luci della diretta e restano solo i pensieri, le emozioni diventano più... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, scontro nella Casa, Mussolini furiosa contro Renato Biancardi: Dice che portiamo sfortuna; Grande Fratello Vip, il gagà di Portici sotto accusa: caos nella Casa tra Lucia, Renato e lo scontro con Mussolini; Grande Fratello VIP 2026: Renato crolla in giardino; Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo esplode contro Renato Biancardi: Mi hai rotto, maleducato, devi stare zitto. Antonella Elia esplode contro Alessandra Mussolini al GF Vip: Le strappo tutti i capelliAntonella Elia perde il controllo al GF Vip contro Alessandra Mussolini: urla, minacce e tensione alle stelle nella Casa. rumors.it Grande Fratello Vip, notte di tensione: Renato crolla in lacrime dopo lo scontro con Alessandra, caos su Lucia – VIDEONotte infuocata al Grande Fratello Vip: Renato Biancardi si scontra con Alessandra Mussolini e crolla, mentre esplode il caso Lucia tra strategie, accuse e tensioni nella Casa. gay.it Notte di tensione al GF Vip: Renato crolla in lacrime dopo lo scontro con Alessandra Mussolini, mentre esplode il caso Lucia. Cosa è successo nella Casa x.com «Io le prendo perché devo prenderle! Tu sei sana e io sono malata Strega! », esplode Alessandra Mussolini in cucina, dopo l’ennesima provocazione di Antonella Elia sulle sue “pillole”. Da qui la situazione nella Casa del GF Vip sfugge davvero di mano: url - facebook.com facebook