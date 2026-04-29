Musetti cade in Spagna | Musetti punta tutto su Parigi dopo il KO

Lorenzo Musetti è stato eliminato agli ottavi del torneo Masters 1000 in Spagna, sconfitto dal tennista ceco. Dopo questa sconfitta, il giocatore italiano si prepara ora per il torneo di Parigi, concentrandosi sui prossimi impegni. Musetti aveva affrontato problemi fisici durante la primavera, ma ha deciso di puntare tutto sulla partecipazione al prossimo grande appuntamento.

? Cosa sapere Lorenzo Musetti cede agli ottavi del Masters 1000 in Spagna contro Jiri Lehecka.. Il tennista punta ora al torneo di Parigi dopo i problemi fisici primaverili.. Il tennista toscano Lorenzo Musetti cede agli ottavi di finale del Masters 1000 in Spagna con un punteggio di 6-3 6-3 contro il ceco Jiri Lehecka, segnando un momento di riflessione per una stagione sulla terra battuta che fatica a ritrovare i picchi del 2025. Nonostante la prestazione poco convincente sul rosso spagnolo, il ventiquattrenne carrarino ha ribadito la propria buona condizione fisica, puntando ogni sforzo verso l’obiettivo prioritario rappresentato dallo Slam a Parigi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musetti cade in Spagna: Musetti punta tutto su Parigi dopo il KO Notizie correlate Leggi anche: Atp Madrid, Musetti-Hurkacz highlights: il lob perfetto di Musetti A Monte Carlo entrano in scena i big: Sinner punta al sorpasso su Alcaraz, per Musetti è un momento delicato | La nuova classifica AtpL’obiettivo è chiaro e semplice: vincere anche a Monte Carlo e sorpassare Carlos Alcaraz nel ranking Atp, a prescindere dal suo risultato.