L’allenatore di calcio ha commentato con rammarico l’eliminazione della nazionale italiana dai prossimi Mondiali, esprimendo dispiacere per il risultato. Durante un’intervista, ha suggerito di ripartire da alcune figure del calcio italiano, citando, tra gli altri, il presidente di una federazione e l’allenatore della squadra nazionale. Ha inoltre sottolineato la difficoltà di questa fase e l’importanza di un nuovo inizio.

Jose Mourinho, ex allenatore di Inter e Roma e attuale allenatore del Benfica, torna nuovamente a parlare del calcio italiano. Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, l'ex allenatore nerazzurro ha voluto affrontare diversi temi: dalla crisi dell'Italia, alla scelta di quello che sarà il nuovo Commissario tecnico (con dei riferimenti al Milan.) per poi finire su chi, secondo lui, dovrà prendere il posto di Gravina. Lo 'Special One' ha voluto esprimere, con profonda amarezza, la mancata presenza dell'iItalia al mondiale, un paese che, per molto tempo, è stato la sua casa. Le su parole: «È triste. Quando non vi siete qualificati ero con Rui Costa e non ci volevamo credere: ‘Com’è possibile che la nostra Italia non ce l’abbia fatta?’, ci chiedevamo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mourinho: “Triste vedere l’Italia fuori dai Mondiali. Da chi ripartire? Direi Malagò e Allegri”

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