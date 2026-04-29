L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali ha suscitato grande delusione tra gli appassionati di calcio. In un'intervista, un allenatore noto ha commentato la situazione definendola “triste” e ricordando di aver assistito alla partita con un ex calciatore, con cui si è domandato come fosse possibile che la nazionale non fosse riuscita a qualificarsi. Ha anche espresso un’idea su possibili figure da coinvolgere nel futuro del calcio italiano.

“ Crisi del calcio Italiano? È triste. Quando non vi siete qualificati ero con Rui Costa e non ci volevamo credere: ‘Com’è possibile che la nostra Italia non ce l’abbia fatta?’, ci chiedevamo. Però è reale, è successo”. Così l’ex tecnico di Roma e Inter José Mourinho in una intervista rilasciata a Sport Mediaset. “ Un ct straniero? Non sono d’accordo: non penso che serva un allenatore straniero. L’Italia ha allenatori con il carisma, la qualità, l’esperienza. Non puoi avere Carletto (Ancelotti, ndr), ma puoi avere Max (Allegri, ndr), Antonio (Conte, Ndr) e ce ne sarebbero sicuramente anche altri.Però ci sono delle cose che si devono ripensare.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mourinho: “Triste Italia fuori dai Mondiali, punterei su Malagò e Allegri”

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