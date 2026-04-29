L’allenatore ha ripetutamente commentato la gestione arbitrale nelle partite di questa stagione, definendo alcuni arbitri come i peggiori. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel dibattito acceso sul livello delle decisioni prese durante i match di campionato. Nei commenti pubblici, ha espresso insoddisfazione per alcune scelte arbitrali che, secondo lui, hanno influenzato i risultati delle sue squadre. La questione resta al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

"> Jose Mourinho e il suo Tormentato Rapporto con i Direttori di Gara. LISBONA, PORTOGALLO – 5 NOVEMBRE: Jose Mourinho, allenatore del Benfica, osserva prima della partita della fase a gironi della UEFA Champions League 202526 tra SL Benfica e Bayer 04 Leverkusen il 5 novembre 2025 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos RodriguesGetty Images) Le recenti dichiarazioni di Jose Mourinho, fatte durante la sua permanenza alla Roma, sono tornate a farsi sentire a seguito delle polemiche che hanno coinvolto l’arbitraggio in Serie A. Queste affermazioni, che in precedenza erano state considerate parte del suo carattere vivace, ora assumono un significato completamente nuovo nel contesto dei dibattiti attuali.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mourinho torna a parlare del suo “peggiore arbitro” nel caos attuale della Serie A.

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