Durante un’intervista, il giovane portiere della Lazio ha espresso un grande rispetto per il suo collega più esperto, sottolineando la stima personale verso di lui. Ha inoltre menzionato il talento di un altro calciatore, riconoscendolo come uno dei più promettenti in Italia, capace di impressionare per le sue qualità tecniche. Le dichiarazioni riguardano sia aspetti professionali che la valutazione delle capacità di alcuni giocatori nel panorama nazionale.

di Angelo Ciarletta Edoardo Motta, durante un’intervista, ha parlato di Buffon e di Kenan Yildiz. Vediamo le dichiarazioni del giovane portiere laziale. Edoardo Motta è stato intervistato da Tuttosport, e ha parlato anche di Buffon, Cristiano Ronaldo e Yildiz. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE COMPLIMENTI ZOFF E BUFFON – «Ho una stima immensa per Buffon, lo vedevo giocare da bambino, quando mi allenavo a Vinovo, e cercavo di carpirgli qualche segreto. Sono felice che fenomeni come Gigi o leggende viventi come Dino Zoff mi seguano e analizzino le mie parate. È una responsabilità enorme, ma anche motivo di orgoglio». LA VOCAZIONE PER FARE IL PORTIERE ARRIVA DA.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Motta svela: «Ho una stima immensa per Buffon. Il più forte in Italia? Yildiz: fa tremare, è un talento puro»

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