Morto fondatore del noto marchio di mozzarella
Il mondo della produzione di mozzarella si trova in lutto per la scomparsa di uno dei fondatori di un noto marchio campano. La figura di riferimento ha contribuito a creare un marchio riconosciuto per la sua qualità e tradizione. La sua morte ha suscitato grande attenzione tra gli operatori del settore e gli appassionati di formaggi italiani. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui dettagli personali.
Il mondo dell’“oro bianco” è in lutto per la scomparsa di Angelo Garofalo, figura di riferimento e tra i fondatori di ‘Fattorie Garofalo’, marchio simbolo di eccellenza nella produzione di mozzarella e ambasciatore della tradizione casearia campana in Italia e all’estero.La notizia della morte.🔗 Leggi su Casertanews.it
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