Morte del piccolo Domenico il bimbo col cuore bruciato | al via l’incidente probatorio

Da trentotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile 2026 si è svolto un incidente probatorio presso l’istituto di medicina legale di Bari, incentrato sull’esame di due cuori appartenenti a Domenico Caliendo, un bambino di due anni deceduto il 21 febbraio 2026 all’ospedale Monaldi di Napoli. L’indagine riguarda le condizioni del cuore “nativo” e di quello trapiantato del piccolo, che aveva un problema al cuore definito “bruciato”.

Nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2026, all’istituto di medicina legale del policlinico di Bari, si è svolto l’accertamento sui due cuori – quello “nativo” e quello trapiantato – di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il 21 febbraio 2026 all’ospedale Monaldi di Napoli, circa due mesi.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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