Morte del piccolo Domenico il bimbo col cuore bruciato | al via l’incidente probatorio

Martedì 28 aprile 2026 si è svolto un incidente probatorio presso l’istituto di medicina legale di Bari, incentrato sull’esame di due cuori appartenenti a Domenico Caliendo, un bambino di due anni deceduto il 21 febbraio 2026 all’ospedale Monaldi di Napoli. L’indagine riguarda le condizioni del cuore “nativo” e di quello trapiantato del piccolo, che aveva un problema al cuore definito “bruciato”.

Nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2026, all’istituto di medicina legale del policlinico di Bari, si è svolto l’accertamento sui due cuori – quello “nativo” e quello trapiantato – di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il 21 febbraio 2026 all’ospedale Monaldi di Napoli, circa due mesi.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Bimbo morto al Monaldi, i quesiti dell’incidente probatorio sul trapianto col cuore “bruciato”La Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio per chiarire se siano state rispettate le linee guida durante le fasi del trapianto al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Morte del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato: al via l’incidente probatorio; Storie italiane 2025/26 - Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo - 29/04/2026 - Video; Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; A più di due mesi dalla morte di Domenico ancora nessuna verità: oggi gli esami sui due cuori. Morte del piccolo Domenico Caliendo, nuovi dubbi sull’inchiesta: Documenti non trasmessiAl centro dell’attenzione, ora, la mancata trasmissione di atti ritenuti fondamentali per ricostruire il percorso clinico. agro24.it Morte Domenico Caliendo, il legale della famiglia: «Cardiochirurghi cercano uno scudo penale che non esiste»Si accende lo scontro giudiziario sul caso della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto il 21 febbraio scorso a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025. «Le ... ilroma.net "Vado avanti così, respiro dopo respiro, cercando di restare in piedi anche quando dentro tremo." Susy Fuccillo, dopo la morte del marito Salvatore Raciti, racconta come sta cercando di ricostruire la sua vita per il bene delle sue tre figlie, senza mai dimenticar - facebook.com facebook A 48 ore dalla morte del figlio, avvenuta il 18 aprile nella piscina dell’Hotel Terme Vescine a Suio, in provincia di Latina, Antonello Petrucci trova la forza di ripercorrere gli attimi disperati del soccorso. Suo figlio Gabriele aveva compiuto sette anni tre giorni pri x.com