Morta in clinica nel 2004 nuova denuncia e appello a Mattarella e Nordio

Una donna morta in una clinica nel 2004 è al centro di una nuova denuncia presentata da un gruppo di familiari. La denuncia accusa i medici di averla lasciata senza assistenza adeguata, portando alla sua morte. La famiglia ha inviato un appello al Presidente della Repubblica e al Ministro della Giustizia, chiedendo interventi e chiarimenti sulle responsabilità. La vicenda riprende attenzione dopo molteplici anni di silenzio e in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarebbe stata vittima “di un totale abbandono professionale ” Giovanna Bifulco Accardi, la 44enne deceduta il 3 febbraio 2004 in una clinica del Vesuviano: a sostenerlo, in una nota, sono gli avvocati dello Studio Associati Maior che hanno presentato una nuova denuncia-querela alla Procura di Nola e anche una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. A entrambi gli avvocati chiedono “ un intervento risolutivo affinché si faccia luce sull’operato della Procura e si ottenga finalmente la riapertura delle indagini”. Secondo i legali i medici avrebbero prescritto farmaci importanti per via intramuscolare a forti dosaggi esclusivamente per telefono.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Nordio e Mattarella: appello per un dibattito civile, contro toniIl Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso concordanza con le recenti affermazioni del Presidente della , Sergio Mattarella, in merito... Falsificata la cartella clinica di una donna morta alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: condannato il titolareL'imprenditore Vincenzo Schiavone, titolare della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, nel Casertano, è stato condannato a 4 anni e mezzo di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ferrara, muore dopo otto giorni di ricovero nella clinica privata: dieci medici indagati; Bimbo nato morto in clinica, i legali della madre presentano denuncia; Orfana del figlio, Wendy troverà la morte per eutanasia in una clinica svizzera; Morto dopo un'infezione contratta in clinica, sei medici a processo. ARRESTO CARDIACO, MORTA IN UNA CLINICA PRIVATA, DUE MEDICI A PROCESSODue medici di una clinica modenese convenzionata sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo per la morte di una paziente di 52 anni, avvenuta l’8 febbraio del 2024 a seguito di un ... tvqui.it Michela Andretta morta in clinica a Roma: a processo un chirurgo, l'anestetista e un altro medicoTre medici andranno a processo per la morte di Michela Andretta , l'estetista 28enne di Acilia morta dopo un intervento all'orecchio nella clinica 'Fabia Mater' sulla Prenestina. Il rinvio a giudizio. virgilio.it Il Giornale. . Qualcuno sapeva che era morta… prima ancora che il suo corpo venisse trovato. Firenze, 1984. Gabriella Caltabellotta ha 18 anni. Esce dal corso, cambia strada senza dire nulla a nessuno… e scompare. Il giorno dopo, una telefonata. Non alla p - facebook.com facebook Romina Power: “Mia figlia Ylenia non è morta, dopo Al Bano non mi sono mai più innamorata” #Belve x.com