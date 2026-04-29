Monterosso rogo nel parcheggio del campo da calcio Alte fiamme vetture distrutte

Da ecodibergamo.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato nel parcheggio di un campo da calcio a Monterosso, coinvolgendo diverse vetture che sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le alte fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno chiamato i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui danni subiti.

L’INCENDIO. Un incendio causato probabilmente da un corto circuito ha richiamato l’attenzione de residenti. In via Acquaderni due auto distrutte e un camper andato a fuoco. Incendio nella notte a Monterosso, nel parcheggio di via Acquaderni. Il rogo ha coinvolto due auto e un camper parcheggiato nelle vicinanze, andato completamente distrutto. Le fiamme e il fragore di alcuni scoppi, provocati dal fuoco, hanno richiamato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno subito allertato i vigili del fuoco. L’incendio è divampato poco dopo mezzanotte, nella notte tra martedì e mercoledì 29 aprile. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare le alte fiamme.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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