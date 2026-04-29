Monterosso rogo nel parcheggio del campo da calcio Alte fiamme vetture distrutte

Un incendio si è sviluppato nel parcheggio di un campo da calcio a Monterosso, coinvolgendo diverse vetture che sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le alte fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno chiamato i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui danni subiti.

L’INCENDIO. Un incendio causato probabilmente da un corto circuito ha richiamato l’attenzione de residenti. In via Acquaderni due auto distrutte e un camper andato a fuoco. Incendio nella notte a Monterosso, nel parcheggio di via Acquaderni. Il rogo ha coinvolto due auto e un camper parcheggiato nelle vicinanze, andato completamente distrutto. Le fiamme e il fragore di alcuni scoppi, provocati dal fuoco, hanno richiamato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno subito allertato i vigili del fuoco. L’incendio è divampato poco dopo mezzanotte, nella notte tra martedì e mercoledì 29 aprile. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare le alte fiamme.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Monterosso, rogo nel parcheggio del campo da calcio. Alte fiamme, vetture distrutte Notizie correlate Olbia, rogo notturno nel parcheggio di un hotel: 3 auto distrutte? Cosa sapere Tre auto distrutte da un incendio nel parcheggio di un hotel a Olbia ieri sera. Auto distrutte dalle fiamme in un parcheggio di OlginateNottata impegnativa per i vigili del fuoco, chiamati a intervenire in più scenari tra le province di Lecco e Bergamo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monterosso, rogo nel parcheggio del campo da calcio. Alte fiamme, vetture distrutte; Fiamme nella notte nel parcheggio di via Acquaderni, a Monterosso: distrutto un camper; Monterosso, incendio nel parcheggio: distrutte auto e camper. Monterosso, rogo nel parcheggio del campo da calcio. Alte fiamme, vetture distrutteUn incendio causato probabilmente da un corto circuito ha richiamato l’attenzione de residenti. In via Aquaderni due auto distrutte e un camper andato a fuoco. ecodibergamo.it Monterosso, incendio boschivo a ridosso del parco della Val GrandeL'intervento congiunto di vigili del fuoco e volontari Aib ha permesso di limitare i danni a 600 metri quadrati di bosco ... novaratoday.it Monterosso Almo. Piazza Sant’Antonio tra giochi popolari e finale di ping pong - facebook.com facebook