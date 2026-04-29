Mondo dei motori in lacrime se ne è andato una leggenda del motociclismo

Il mondo del motociclismo piange la scomparsa di Jacques Cornu, deceduto all'età di 72 anni dopo una lunga malattia. Pilota svizzero attivo negli anni Ottanta, era conosciuto per la sua eleganza e determinazione in pista. Durante la sua carriera, ha ottenuto risultati importanti nella classe 250, una delle categorie più competitive dell’epoca. La sua presenza nel Motomondiale è stata significativa per molti appassionati di quegli anni.

Il motociclismo ha perso Jacques Cornu, morto a 72 anni dopo una lunga malattia. Per chi ha vissuto il Motomondiale degli anni Ottanta, il suo nome non era uno di contorno: era quello di un pilota svizzero solido, elegante, capace di stare davanti in una 250 che allora era una classe durissima. Cornu non è stato campione del mondo, ed è giusto dirlo senza trasformare tutto in leggenda facile. Ma ha corso 116 Gran Premi tra 250 e 350, ha vinto tre gare, è salito 21 volte sul podio e ha firmato tre pole position. Numeri veri, pesanti, arrivati in un’epoca in cui sbagliare voleva dire pagare subito, spesso caro. Il suo momento più alto arrivò nel 1988, quando con la Honda vinse in Austria e in Francia e chiuse terzo nel Mondiale 250.🔗 Leggi su Sportface.it

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