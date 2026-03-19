Mondiali curling femminile l’Italia reagisce e batte 6-3 gli USA

Durante i Mondiali di curling femminile, l’Italia ha ottenuto una vittoria importante contro gli Stati Uniti con il punteggio di 6-3. La squadra italiana ha mostrato una reazione dopo un momento difficile, portando a casa il risultato in questa partita. La sfida si è svolta in modo serrato, con le atlete che hanno messo in campo impegno e determinazione fino alla fine.

L’Italia di curling femminile reagisce dopo un periodo molto negativo: c’è ancora speranza per i playoff dopo aver battuto gli USA Certo, le speranze sono ridotte al lumicino dopo un inizio in forte salita nella competizione e che ha confermato difficoltà e insicurezze già visto durante le Olimpiadi. Partita dopo partita, le Azzurre sembravano sempre più insicure e incapaci di reagire, soprattutto rispetto alla loro versione migliore dopo i Giochi di Pechino. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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