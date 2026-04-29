Durante la sessione a Campobasso, il consigliere del Movimento 5 Stelle ha espresso critiche nei confronti del Documento di Economia e Finanza regionale, evidenziando l'assenza di una strategia chiara per il futuro economico del Molise. La discussione si concentra sulle politiche di sviluppo e sulla mancanza di piani concreti per affrontare le sfide economiche del territorio. Nessun approfondimento su eventuali risposte o alternative presentate dalla maggioranza.

? Cosa sapere Il consigliere M5S Roberto Gravina critica il DEF regionale durante la sessione a Campobasso.. L'assenza di strategie concrete minaccia l'occupazione qualificata e la gestione della Gigafactory di Termoli.. Durante l’odierna sessione del Consiglio regionale a Campobasso, il consigliere del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina ha accusato il nuovo Documento di Economia e Finanza di presentare solo enunciazioni teoriche prive di una reale strategia per lo sviluppo del Molise. Il dibattito in aula ha messo in luce una profonda frattura tra le intenzioni programmatiche della Regione e la capacità pratica di gestire le emergenze che toccano il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, DEF sotto accusa: manca la strategia per il futuro economico

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