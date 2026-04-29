Moglie sparisce nel nulla addetto dello zoo confessa | L’ho buttata lì Morte atroce

Una donna è scomparsa senza lasciare tracce, e un addetto dello zoo ha confessato di averla uccisa, affermando semplicemente: “L’ho buttata lì”. La vittima è stata trovata morta in circostanze che hanno suscitato grande scalpore, e le indagini si sono concentrate sulle dichiarazioni fornite dall'uomo, che ha descritto il suo gesto come impulsivo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire ogni dettaglio.

Quando una persona scompare, all’inizio si pensa sempre al più “semplice” dei motivi: un telefono scarico, un litigio, un bisogno di staccare. Poi però passano i giorni, si accumulano i silenzi, e quello che sembrava un vuoto normale diventa un buco nero. In Giappone, questa sparizione ha aperto una porta su un orrore che nessuno riesce ancora a guardare senza rabbrividire. Tutto parte da un dettaglio che, col senno di poi, pesa come un macigno: per settimane lei non si presenta al lavoro, non risponde, non dà segni. Un’amica non regge più l’ansia e si rivolge alla polizia. Da lì, la cronaca prende una piega che somiglia a un thriller, solo che è tutto tremendamente reale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Moglie sparisce, addetto dello zoo in Hokkaido ammette di averla gettata nell’inceneritore per gli animaliLa terribile vicenda nello zoo di Asahiyama, in Hokkaido, costretto a rinviare l’apertura estiva dopo la terrificante confessione dell’uomo. Suocera uccide la nuora 27enne, poi confessa: “Perché l’ho fatto”, atroce!Un’abitazione di un quartiere residenziale e un sistema di videosorveglianza domestico: è in questo contesto che, secondo quanto ricostruito dalle... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il Paradiso delle Signore, spoiler all'8/05: Cesare scompare nel nulla; La Promessa, trame Spagna: Samuel non va in tribunale e sparisce nel nulla. Moglie sparisce, addetto dello zoo in Hokkaido ammette di averla gettata nell’inceneritore per gli animaliLa terribile vicenda nello zoo di Asahiyama, in Hokkaido, costretto a rinviare l’apertura estiva dopo la terrificante confessione dell’uomo ... fanpage.it