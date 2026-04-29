Moglie sparisce addetto dello zoo in Hokkaido ammette di averla gettata nell’inceneritore per gli animali

Un fatto sconvolgente ha scosso uno zoo nella regione di Hokkaido, in Giappone. Un addetto dello zoo ha confessato di aver gettato la moglie nell’inceneritore dedicato agli animali. La notizia ha portato allo slittamento dell’apertura estiva dello zoo, mentre le autorità stanno indagando sulla vicenda. La confessione ha suscitato grande scalpore e attenzione pubblica sulla sicurezza e le pratiche all’interno della struttura.

La terribile vicenda nello zoo di Asahiyama, in Hokkaido, costretto a rinviare l’apertura estiva dopo la terrificante confessione dell’uomo. A fare scattare l’allarme, la denuncia di un’amica della trentenne che non la vedeva da giorni. I colleghi dell'uomo increduli: "Una persona sensibile che si commuoveva se un animale moriva".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cile, gli animali dello Zoo Buin festeggiano la Pasqua con uova e prelibatezzeGli animali dello Zoo Buin di Santiago hanno festeggiato la domenica di Pasqua con uova di Pasqua e sacchetti pieni di prelibatezze. “Accesso vietato a tutti gli animali nei parchi”, Curno ammette l’errore e cambia regolamentoIl divieto generalizzato viene eliminato: accesso consentito con guinzaglio, restano vietate le aree attrezzate per bambini e fitness Curno.