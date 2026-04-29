Milan scocca l’ora di Jashari | missione riscatto

A Milano, il centrocampista Ardon Jashari si prepara a essere protagonista nel finale di stagione del Milan. La società ha investito una cifra significativa per portarlo in rosa e ora si attende che il suo contributo in campo possa fare la differenza. La sua presenza sarà determinante per il rendimento della squadra nelle ultime partite, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il destino del centrocampo rossonero passa ufficialmente dai piedi di Ardon Jashari, chiamato a un finale di stagione da protagonista assoluto per giustificare l’importante esborso economico sostenuto dal club. Dopo una lunga attesa e un percorso condizionato dagli infortuni, il centrocampista svizzero è pronto a inaugurare la sua vera era con la maglia del Milan proprio nelle ultime quattro giornate di campionato. L’occasione, tanto attesa quanto necessaria, nasce dall’esigenza tattica di coprire il vuoto lasciato da Luka Modric, il cui stop forzato ha rimescolato le gerarchie di Massimiliano Allegri proprio nel momento cruciale della stagione.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, scocca l’ora di Jashari: missione riscatto Notizie correlate Leggi anche: Milan, scocca l’ora di Jashari: con Modric nasce il doppio regista Milan, spazio al doppio play? Sembra scoccata l’ora di Jashari con Modric. L’analisi'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nelle ultime due partite interne contro Como e Parma, il centrocampista svizzero di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Alla Roma scocca l'ora della tregua, il messaggio di Ranieri: Tutti uniti per uno scopo; Busto Arsizio, scocca l’ora della Eset WMD Night; Udine, scocca l'ora di Buksa: all'Olimpico per dimenticare gli infortuni; Verona, scocca l’ora di Vermesan? Il bomber della Primavera pronto per il Lecce. Menziona il calciatore del Milan che ti ha fatto gioire di più di tutti. - facebook.com facebook Luka #Modric non ha ancora sciolto le riserve sul futuro: le condizioni per restare al #Milan x.com