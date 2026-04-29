La prossima settimana, Luka Modric si recherà a Milanello per seguire un programma di rieducazione in Italia. L’esterno del Real Madrid si è recentemente sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di un infortunio allo zigomo sinistro. A causa di questa condizione, non sarà presente in campo con il Milan di Massimiliano Allegri nelle ultime partite del campionato.

La testata rifilatagli da Manuel Locatelli nel finale di Milan-Juventus dell'ultimo turno di campionato costerà a Luka Modric, centrocampista rossonero, le ultime quattro partite del Diavolo di Massimiliano Allegri. Ovvero quelle contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Operato lunedì, presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per la 'frattura complessa e pluriframmentata dello zigomo sinistro', Modric è stato costretto, dunque, a chiudere la sua prima (e ultima?) stagione con il Milan con 36 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il suo 'score' è di 2 reti e 3 assist in 2.836' sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modric a Milanello la prossima settimana: svolgerà in Italia la rieducazione

Luka Modric vs Inter Milan | Top Performance

Notizie correlate

Milan, Bartesaghi: “Modric eccezionale. Quando me lo sono trovato a Milanello …”"Modric è una persona eccezionale, oltre che un grande calciatore - ci ha tenuto a precisare subito Bartesaghi -.

Milan, Modric premiato a Milanello come miglior giocatore croato per il 13^ anno di filaUno degli assoluti protagonisti della stagione rossonera è senza dubbi Luka Modric.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Milan, con Modric ko ora tocca a Jashari; Milan, Modric vuole restare ma servono garanzie: dalla Champions ad Allegri, le mosse per blindarlo; Calciomercato Milan, Modric chiede garanzie tecniche per il rinnovo; Milan, Di Stefano fa il punto sulle condizioni di Modric e sul possibile incontro Allegri-Cardinale.

Milan, con Modric ko ora tocca a JashariNel VIDEO gli ultimi aggiornamenti da Milanello da parte di Manuele Baiocchini. Con Luka Modric che ha finito in anticipo la sua stagione per l'operazione allo zigomo, gli occhi sono puntati ora su Ar ... sport.sky.it

Milan, scatta l'ora di Jashari: tocca a lui la difficile eredità di ModricLa scorsa estate è stato l'acquisto più costoso del ds Tare: finora 11 partite, 4 da titolare, e un assist ... msn.com

. @RafaeLeao7 al Manchester United Ecco tre possibili contropartite tecniche per il @acmilan - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #transfers x.com

Menziona il calciatore del Milan che ti ha fatto gioire di più di tutti. - facebook.com facebook