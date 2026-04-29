Microonde e plastica | il rischio invisibile che contamina il cibo

Recenti studi hanno evidenziato che l’uso del microonde può favorire il rilascio di microplastiche nei cibi riscaldati. Il professor Bassetti ha segnalato che milioni di piccole particelle di plastica vengono rilasciate durante il processo di riscaldamento. Questo fenomeno rappresenta un rischio invisibile per la qualità e la sicurezza degli alimenti consumati quotidianamente. La questione solleva preoccupazioni sulla compatibilità tra contenitori di plastica e l’uso nel microonde.

? Cosa sapere Il professor Bassetti segnala il rilascio di milioni di microplastiche nei cibi scaldati al microonde.. Il calore provoca la frammentazione dei polimeri con potenziali processi infiammatori nell'organismo umano.. Il professor Bassetti, direttore di Malattie Infettive presso il policlinico San Martino di Genova, segnala un rischio concreto per la salute legato all’uso dei contenitori in plastica nel microonde durante i pasti quotidiani. L’allerta riguarda quella prassi consolidata che vede l’impiego di recipienti plastici, spesso etichettati come sicuri per il riscaldamento, per consumare velocemente il pranzo in ufficio o la cena a casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Microonde e plastica: il rischio invisibile che contamina il cibo Notizie correlate I rischi del cibo confezionato nella plastica e riscaldato. Greenpeace: “Adatto al microonde? È un’illusione”Riscaldando nel microonde o nel forno cibi pronti e da asporto confezionati in contenitori di plastica si rischia il rilascio di centinaia di... Forno a microonde: il cibo e i contenitori da non mettereTutta la verità su un elettrodomestico utile, ma da usare con attenzione perchè in alcuni casi gli alimenti potrebbe diventare diventare cancerogeni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Miliardi di particelle nel cibo: l’allarme di Matteo Bassetti gela chi usa il microonde; Osservatorio Italia: le notizie in breve; PFAS, l'ombra degli inquinanti eterni in casa e nel piatto: i rischi per la salute e come proteggersi; Salute degli ormoni: le 10 regole d’oro per proteggere i registi del nostro organismo. Miliardi di particelle nel cibo: l’allarme di Matteo Bassetti gela chi usa il microondeIl direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova mette in guardia sull'utilizzo di contenitori di plastica per scaldare il cibo ... genovatoday.it Scaldi il pasto al microonde? Attenzione ai contenitori di plasticaScaldare il pranzo al microonde è un'abitudine conveniente e diffusa, ma richiede alcune accortezze per garantire sicurezza e il rispetto per l'ambiente. In certe condizioni, infatti, i contenitori ... vita.it Cara amica mia, stavo lavorando ma ecco la feta in vasocottura al microonde Con le dosi puoi andare a sentimento, purché non superi i 3/4 del volume del vasetto. La puoi mangiare così, per condire una frisella o la pasta… fai tu. Adesso torno a lavorare - facebook.com facebook