Michael e Il Diavolo veste Prada 2 | inizia l’estate dei blockbuster

È iniziata l’estate dei grandi film con l’uscita di un biopic sul Re del Pop, che ripercorre la sua carriera e la sua vita. Contestualmente, nelle sale torna anche un film che vede protagonista una figura iconica del mondo della moda, noto per il suo stile e le sue scelte audaci. Entrambi i film sono disponibili nelle sale cinematografiche, attirando l’attenzione di un pubblico ampio e diversificato.

È finalmente uscito l’atteso biopic sul Re del Pop, ma ritorna in sala anche una Regina della Moda, Meryl Streep, con il sequel del Diavolo veste Prada Ne è passato di tempo da quella estate del 2009, quando Michael Jackson, morendo improvvisamente, lasciò alle sue spalle una vita controversa, un impero musicale, un giallo sulla sua dipartita, una famiglia litigiosa per l’eredità e un pianeta costellato di fans addolorati e pronti a tutto per adorarlo. Sembrava impossibile trovare un attore degno di interpretarlo in un film. Sia per le caratteristiche fisiche che per le capacità di ballo. E in questo Michael, di Antoine Fuqua ha il merito, non nepotistico, di aver messo in pista Jafaar Jackson, uno dei figli di Jermaine, a sua volta fratello del King of Pop.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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