Nella giornata del 29 aprile 2026, le previsioni meteo indicano una giornata soleggiata al nord, con nuvole che ricoprono alcune regioni al mattino. Le temperature si mantengono stabili e senza particolari precipitazioni, mentre nel pomeriggio si attende un aumento della visibilità e condizioni atmosferiche favorevoli. Le condizioni del tempo sono state monitorate in modo costante, senza segnalazioni di eventi meteorologici significativi nella zona.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino c'è ricoperti sulle regioni Nord occidentali con deboli precipitazioni apertura Nordest al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora addensamenti irregolari tra Piemonte e Valle D'Aosta in serata e nottata e si rinnovano condizioni di asciutto con assenza prevalente di nuvolosità al centro al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con le precipitazioni sparse sul Medio Adriatico o pomeriggio graduali schiarite da Nord con il Tab sul medio basso Lazio in serata e nottata residue precipitazioni sul Lazio stabile al prove concedi del tutto sereno al sud e sulle isole al...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 29-04-2026 ore 19:15

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