Meteo Roma del 29-04-2026 ore 06 | 15

Il bollettino meteo per Roma del 29 aprile 2026 alle prime ore del mattino segnala la presenza di molte nuvole su tutte le regioni del Nord. Sono previste condizioni di cielo coperto, senza indicazioni di precipitazioni significative. Le temperature sono stabili, con valori che si aggirano intorno alla media stagionale. La giornata dovrebbe proseguire con nuvolosità diffusa, senza particolari segnali di peggioramenti improvvisi.

meteo una buona giornata queste le notizie meteo al nord al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge sparse specie su Alpi e Prealpi al pomeriggio instabilità allenamento sui rilievi Alpini e appenninici con acquazzoni e temporali locali sconfinamenti anche sulle pianure in serata in nottata Ti rinnovano condizioni di tempo instabile con ancora pioggia e soprattutto sulla pianura padana al centro tempo stabile al mattino tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio possibile piovaschi l'Appennino asciutto altrove con velature in transito tra la serata e la notte nuvolosità in aumento anche con possibili piogge tra...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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