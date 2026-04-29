Secondo le previsioni meteo, il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le previsioni per il Ponte del 1° Maggio indicano una giornata di venerdì con alta pressione, che favorisce condizioni di cielo sereno. Questa situazione si deve all’ingresso di una massa di aria di alta pressione sul bacino del Mediterraneo, secondo i modelli meteorologici aggiornati.

Weekend all'insegna del bel tempo. Le previsioni meteo sono ottimiste per il Ponte del 1° Maggio. La giornata di venerdì, infatti, sarà caratterizzata dall’alta pressione pronta a un nuovo ingresso sul bacino del Mediterraneo. La vera svolta però è prevista per il giorno successivo, quando verso il Mediterraneo si dirigeranno masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara. "I cieli - scrivono i meteorologi del team di Mario Giuliacci - saranno sempre più soleggiati con una stabilità sempre più solida. Le temperature subiranno un aumento con massime che toccheranno i 24-25°C specialmente sulle pianure del Nord, sul Centro e sulla Sardegna".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: la svolta del 2 maggio, cosa svelano i modelli

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