Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 29 aprile 2026

Per mercoledì 29 aprile 2026, le previsioni meteo in Campania indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione. A Avellino, non sono attese precipitazioni durante l’intera giornata e il cielo rimarrà prevalentemente sgombro da nuvole. Le temperature sono stimate essere nella media stagionale e non sono previste variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 29 aprile 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3143m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3139m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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