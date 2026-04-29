Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il primo maggio e il weekend

Le previsioni meteo per Genova e la Liguria indicano condizioni variabili per il primo maggio e il fine settimana. La giornata di festa coincide con un weekend più lungo del solito, portando molte persone a programmare gite e vacanze brevi. Sono previsti arrivi di turisti in città, mentre le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare le attività all'aperto e i piani dei visitatori.

Si avvicina il primo maggio, festa dei lavoratori, per un weekend più lungo del solito. Gite fuori porta e mini-vacanze in arrivo anche per tanti genovesi, con turisti in arrivo anche nella nostra città. Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com per i prossimi giorni fino a venerdì 1 maggio.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meteo Genova e Liguria, torna l’anticiclone: le previsioni per il weekend del 25 aprile; Meteo in Liguria, dopo sole e temperature estive torna il maltempo. Ecco quando; Meteo Liguria, le previsioni per l'ultima settimana di aprile e 1 maggio; Meteo Liguria, deboli piogge e instabilità: temperature in lieve calo. Meteo 29 aprile: instabilità e venti in rinforzo. Clima fresco entro il 1° maggioLe previsioni meteo di oggi, 28 aprile, indicano una situazione di instabilità al Nord mentre al Centro-Sud resistono l'anticiclone e il caldo. meteo.it Genova tra nubi e vento: settimana instabile con possibili temporaliMeteo Genova e Liguria: nuvole, piogge deboli e vento forte tra 14 e 15 aprile. Miglioramento graduale ma clima ancora variabile. ligurianotizie.it Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria - facebook.com facebook