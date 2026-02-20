Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend
Il maltempo si è abbattuto su Genova e la Liguria a causa di una perturbazione proveniente dal mare. Le previsioni di 3BMeteo.com indicano che il fine settimana sarà caratterizzato da piogge intense e venti forti, con accumuli di acqua nelle zone urbane e nelle campagne. Domenica si prevede un miglioramento, ma alcune zone potrebbero ancora affrontare rovesci. Questi eventi meteo influiranno sulle attività quotidiane e sui trasporti locali. Le condizioni rimarranno instabili anche nella prima parte della prossima settimana.
Nuovo fine settimana alle porte ed ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com per Genova e la Liguria tra sabato 21 e domenica 22 febbraio, con la tendenza fino a lunedì 23. Venerdì 20 febbraio con sole e bel tempo a Genova e in Liguria, sia sulla costa che nell'entroterra. Temperature genovesi tra gli 8 e i 19°C, venti tesi e mare mosso. Sabato 21 febbraio ancora bel tempo e sole splendente per l'intera giornata a Genova, con temperatura minima di 9°C e massima di 16°C. Venti moderati e mare mosso. Tempo stabile su tutta la Liguria, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sulla costa da ponente a levante, ma anche nell'interno.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Meteo in Liguria, ecco le previsioni per il 7 e l'8 gennaio
