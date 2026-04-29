Nelle prossime 48 ore, le temperature in Italia scenderanno di circa 10 gradi, segnando un calo improvviso che interesserà gran parte del territorio. Dopo questa fase di freddo, le temperature torneranno a risalire, creando un andamento altalenante tipico del periodo. La variazione si verificherà durante il passaggio tra aprile e maggio, coinvolgendo anche il ponte del primo maggio.

L’Italia si prepara a un cambiamento meteorologico repentino che caratterizzerà il passaggio da aprile a maggio e l’intero ponte del primo maggio. Una massa d’aria fredda in discesa verso i Balcani porterà nelle prossime ore un marcato calo termico, seguito da un altrettanto rapido recupero nel weekend grazie al ritorno dell’anticiclone. Lo sbalzo sarà particolarmente evidente lungo le regioni adriatiche, dove si potranno perdere anche dieci gradi nell’arco di 48 ore, passando da valori tipici di metà giugno a temperature più consone a metà marzo. Oggi il tempo risulta instabile sulle regioni settentrionali con piogge e temporali sparsi sulle Alpi e localmente anche verso le pianure adiacenti.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meteo, crollano la temperatura: in 48 ore l’Italia perderà 10 gradi (e poi risale tutto)

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