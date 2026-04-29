Mesotelioma un killer inarrestabile Ventinove casi nel Bresciano | missione prevenzione con lo Sportello Amianto

Nel 2024, in Lombardia sono stati registrati circa 230 casi di tumori maligni collegati all’esposizione all’amianto, rappresentando un quarto di tutti i casi rilevati nel paese. Nel Bresciano, i casi sono 29, il doppio rispetto al 2020. Per sensibilizzare sulla prevenzione, è stato attivato lo Sportello Amianto, un servizio dedicato a informare e supportare le persone esposte. La situazione evidenzia come il mesotelioma continui a rappresentare una minaccia seria e persistente.

Brescia, 29 aprile 2026 – Circa 230 casi di tumori maligni legati all’esposizione all’ amianto nel 2024 in Lombardia, un quarto di tutti quelli rilevati in Italia, di cui 29 solo nel Bresciano, raddoppiati rispetto al 2020. I numeri della banca dati statistica dell’ Inail sui mesoteliomi confermano come l’amianto sia ancora una criticità per gli effetti che continua a produrre. Lo ha ricordato Antonella Albanese, segreteria Cgil Brescia, in occasione della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, che ricorre il 28 aprile in concomitanza con la Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. "Nonostante il divieto ormai risalente nel tempo, gli effetti dell’amianto continuano a manifestarsi con drammatica attualità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mesotelioma, un killer inarrestabile. Ventinove casi nel Bresciano: missione prevenzione con lo Sportello Amianto Notizie correlate Mesotelioma, 170 casi nel Riminese dal 1996: l’amianto continua a colpirePer quanto riguarda i settori a più alto rischio il 13,8% dei casi di MM riguarda lavoratori dell’edilizia/costruzioni, il 9,8% quelli delle... Una raccolta di contenuti Si parla di: Mesotelioma, un killer inarrestabile. Ventinove casi nel Bresciano: missione prevenzione con lo Sportello Amianto. Mesotelioma, un killer inarrestabile. Ventinove casi nel Bresciano: missione prevenzione con lo Sportello AmiantoNumeri raddoppiati rispetto al 2020, secondo la ricerca della banca dati statistica dell’Inail. Antonella Albanese, segreteria Cgil Brescia: Utile richiamare l’attenzione sull’importanza della diagno ... ilgiorno.it Amianto, a che punto è l'Italia con le bonifiche?In Italia 10mila nuovi malati e 7mila morti ogni anno. Giornata mondiale delle vittime dell'amianto: le bonifiche nel nostro Paese procedono a rilento ... corriere.it