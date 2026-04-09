Sul mercato della Juventus si concentra l’attenzione su Franck Kessié, centrocampista di proprietà di un club internazionale. La società bianconera valuta un ingaggio di alto livello per portarlo a Torino, mentre si prepara a formulare un’offerta. La volontà del giocatore di trasferirsi nella squadra italiana ha rafforzato l’interesse dei bianconeri, che cercano di superare la concorrenza di altri club italiani.

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© Calcionews24.com - Mercato Juve, fari puntati su Kessiè! Il centrocampista gradisce la destinazione e i bianconeri preparano l’offerta

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#Calciomercato, @NicoSchira: " @acmilan e @juventusfc alla finestra per @lewy_official". La situazione - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus #Juve #Lewandowski #transfers x.com

Robert #Lewandowski è il nome che infiamma il mercato della Juve grazie alla sua incredibile verve realizzativa Il centravanti polacco valuta diverse opzioni per il futuro, ma secondo Gazzetta l'idea di un ultimo ballo in Serie A lo affascina profondamente - facebook.com facebook