Le forze dell’ordine sono intervenute nel mercato di Tauro, applicando sanzioni ai venditori e sequestrando merce. La polizia locale e quella di Stato hanno effettuato controlli per verificare la conformità alle normative vigenti. Durante l’operazione sono stati sequestrati diversi prodotti, e sono state comminate varie sanzioni amministrative. Nessun dettaglio sui numeri delle sanzioni o sui tipi di merce sequestrata è ancora stato reso pubblico.

? Cosa sapere Polizia locale e di Stato sanzionano venditori e sequestrano merce al mercato di Tauro.. Nuove norme di sicurezza garantiscono il passaggio dei mezzi di soccorso nel centro cittadino.. Ieri, la polizia locale e la polizia di stato hanno effettuato controlli nel mercato di Tauro, sanzionando diversi venditori per il mancato rispetto delle norme comunali e procedendo al sequestro di merce appartenente a chi operava in modo abusivo. Il cuore della vicenda risiede nel recente spostamento del mercato rionale, che ora si svolge nelle immediate vicinanze del comune, nel centro della cittadinanza. Questa riorganizzazione ha generato un mix di sentori contrastanti: se una parte dei commercianti ha accolto con favore la nuova collocazione, non sono mancate le voci critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato di Tauro: raid delle forze dell’ordine tra sanzioni e sequestri

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