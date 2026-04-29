Melito condizioni igieniche carenti | la Polizia Municipale sospende noto bar di via Roma

La Polizia Municipale di Melito ha sequestrato temporaneamente un bar situato in via Roma a causa di condizioni igieniche considerate non conformi alle normative vigenti. L’intervento, condotto sotto la guida del comandante Annamaria Pagliuca, ha portato alla sospensione dell’attività commerciale. L’operazione si inserisce in una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e igiene nei locali pubblici del centro.

Polizia Municipale in azione nel centro di Melito. I caschi bianchi guidati dal comandante Annamaria Pagliuca in questi giorni hanno sospeso una nota attività commerciale di via Roma. Nel corso dei controlli sono emerse carenze igienico-sanitarie e assenza di altri requisiti di legge. Gli agenti della Municipale stanno anche effettuando accertamenti in materia urbanistica per verificare la sussistenza di eventuali abusi. Al termine delle verifiche verranno calcolate le sanzioni da infliggere al titolare. L'esercizio commerciale al momento resta sospeso. I controlli alle attività del territorio proseguiranno nei prossimi giorni....🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, condizioni igieniche carenti: la Polizia Municipale sospende noto bar di via Roma Notizie correlate Controlli della polizia, scoperte pessime condizioni igieniche: chiusa bottega del centroUn negozio di vicinato del centro di Gavardo è stata temporaneamente chiuso a seguito di controlli approfonditi condotti dagli agenti...