In occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione del Melanoma, prevista per il 2 maggio, una fondazione dedicata alla lotta contro questa forma di tumore della pelle ha avviato una nuova campagna chiamata “Vestiti di Prevenzione”. La campagna sottolinea l’importanza di adottare misure protettive, come indossare abiti adeguati, oltre all’uso di creme solari, per ridurre i rischi di sviluppare melanoma.

"> In vista della Giornata Nazionale per la Prevenzione del Melanoma, in programma il 2 maggio, la Fondazione Melanoma Onlus lancia la campagna “Vestiti di Prevenzione”. L’iniziativa sottolinea l’importanza dell’abbigliamento come primo strumento di protezione contro il melanoma, un tumore della pelle particolarmente aggressivo. Melanoma: l’abbigliamento come barriera efficace. La campagna mira a sfatare miti comuni sull’esposizione al sole, evidenziando come abiti adeguati possono rappresentare una difesa cruciale. Secondo una ricerca condotta da Cancer Research UK, ben due melanomi su cinque si sviluppano sul dorso degli uomini e sulle gambe delle donne, aree del corpo che rimangono spesso scoperte durante i mesi estivi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Melanoma: la difesa principale è indossare abiti protettivi, non solo creme solari.

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