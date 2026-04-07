Creme solari viso | vince il low cost bocciati marchi famosi

Un recente test condotto da Altroconsumo ha messo in evidenza come alcune creme solari viso a buon prezzo ottengano risultati migliori rispetto a marchi noti e più costosi. La classifica vede ai primi posti prodotti economici, mentre tra i marchi più diffusi e pubblicizzati sono stati bocciati alcuni. I risultati sono stati pubblicati in una relazione che analizza le performance di protezione, resistenza all’acqua e composizione dei diversi prodotti.

Milano - Il test Altroconsumo sorprende: i prodotti più economici guidano la classifica mentre alcuni brand noti deludono, tra efficacia, prezzo e corretto utilizzo Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione estiva, torna al centro dell’attenzione il tema della protezione solare, soprattutto per la pelle del viso, tra le più esposte ai danni dei raggi UV. Secondo un’analisi condotta da Altroconsumo, la qualità delle creme solari non sempre coincide con il prezzo: a sorprendere è infatti la presenza, ai primi posti, di prodotti più economici rispetto a marchi più costosi. Il test ha preso in esame 10 creme solari viso SPF 50+, disponibili tra supermercati, negozi e farmacie. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Creme solari viso: vince il low cost, bocciati marchi famosi Pannolini 2026: Pampers vince, ma i marchi low-cost sorprendonoIl 2 aprile 2026, i genitori italiani si trovano davanti a una scelta cruciale tra i due colossi del settore: Pampers e Huggies. Creme solari viso 2026: ecco i migliori prodotti SPF 50+L’analisi dei prodotti solari per il viso condotta nel 2026 rivela un variegato, dove l’efficacia protettiva è generalmente alta ma persistono... Creme solari per il viso, la classifica di Altroconsumo: in vetta i prodotti meno cari, flop di un marchio celebre. La top 5La primavera è iniziata ormai da un paio di settimane (non proprio ovunque), le giornate si allungano e l'estate si avvicina: i raggi del sole, pur essendo piacevoli - specie ... corriereadriatico.it Questa è la migliore crema solare viso del 2026 secondo il test di AltroconsumoIl test Altroconsumo 2026 analizza 10 creme solari viso SPF 50/50+ tra le più vendute e incorona la migliore dell'anno. C'è anche chi sorprende in positivo sul fronte del prezzo e chi, invece, delude ... greenme.it